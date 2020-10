Zabijał i okradał swoich podopiecznych. Niemiecki sąd skazał Polaka

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W Monachium zapadł najwyższy z możliwych w Niemczech wyroków wobec Polaka - dożywocie.

Grzegorz W. został skazany za potrójne zabójstwo, próbę zabójstwa, a także inne czyny wobec swoich podopiecznych. Mężczyzna pracował w roli opiekuna.



Obok orzeczenia dożywocia, Sąd w Monachium nakazał umieszczenie sprawcy w szpitalu psychiatrycznym, po minimum 15 latach odsiedzianych w więzieniu.



Grzegorz W. opiekował się osobami starszymi w Niemczech przez wiele lat, gdzie okradał swoich podopiecznych i ich rodziny, dlatego też nie przebywał w jednej rodzinie dłużej niż kilka dni.



Polak także przedawkowywał swoim podopiecznym insulinę, co prowadziło do ich śmierci. Polak odmówił składania zeznań przed sądem, zwrócił się jednak do krewnych ofiar i przeprosił ich za swoje brutalne czyny.