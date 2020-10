Wałcz: ruszyły kontrole autobusów i autokarów

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Trwają kontrole autobusów, autokarów i pasażerskich busów. W piątek funkcjonariusze zachodniopomorskiego Inspektoratu Transportu Drogowego i policjanci sprawdzają pojazdy w Wałczu.

Jak powiedział Polskiemu Radiu Koszalin Naczelnik Wydziału Inspekcji zachodniopomorskiego ITD Tomasz Krawacki - chodzi o bezpieczeństwo pasażerów, ale i samych kierowców, a także innych uczestników ruchu drogowego.



Zatrzymani do kontroli kierowcy przyznają, że choć sami przewoźnicy starają się dbać o bezpieczeństwo, to takie kontrole pozwalają weryfikować ich działania. - Mam pierwszy raz taką kontrolę, jestem nowym kierowcą, jeżdżę od miesiąca. Wypadła dobrze. - Odpowiadamy za bezpieczeństwo pasażerów i innych uczestników drogi - mówili kierowcy.



Kontrole pojazdów przewożących pasażerów prowadzone są na drogach całego województwa zachodniopomorskiego regularnie. Najczęściej stwierdzane usterki i uchybienia to wyciek płynów eksploatacyjnych, luz w układzie kierowniczym i nadmiernie zużyte opony.



W takich przypadkach funkcjonariusze Inspektoratu Transportu Drogowego i policjanci nakładają mandaty, ale nie brakuje też przypadków, gdy są zmuszeni odebrać dowód rejestracyjny i uniemożliwić dalszą jazdę.