Banery w Piasku - "Szkoły nie oddamy"

Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne

Spór o szkołę w Piasku, w gminie Cedynia eskaluje. W piątek rodzice wywiesili we wsi banery, w których komunikują jasno: "Szkoły nie oddamy, prędzej burmistrza odwołamy".

Burmistrz Cedyni, Adam Zarzycki chce zostawić w szkole tylko najmłodsze dzieci, a placówkę przekazać stowarzyszeniu Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy, który ma tu prowadzić m.in. zajęcia i kursy dla dorosłych.



Rodziców nie przekonują argumenty i stawiają sprawę zero-jedynkowo.



- Co zrobimy?! Nie zastanawialiśmy się: co by było, gdyby burmistrz postawił na swoim, bo nie dopuszczamy takiej myśli. Nie chodzi o to, czy my postawimy na swoim, czy burmistrz postawi na swoim. Powtarzam: dwie szkoły na całą gminę to nie jest duży koszt - podkreśla Monika Ostromecka z Rady Rodziców podstawówki w Piasku.



Do restrukturyzacji szkoły miałoby dojść od września przyszłego roku. Wtedy dzieci po ukończeniu trzeciej klasy uczęszczałyby do szkoły w Cedyni.



Burmistrz Adam Zarzycki swoje stanowisko tłumaczy przede wszystkim brakiem pieniędzy, a ofertę ZUL uważa za wielką szansę dla Piasku.