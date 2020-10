Broń Cichociemnego w świnoujskim muzeum [ZDJĘCIA]

Pistolet UD42 został wyprodukowany w 1942 roku w Connecticut. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Unikatowy pistolet maszynowy pozyskało świnoujskie Muzeum Obrony Wybrzeża - Fort Gerharda.

Jak podkreśla Piotr Piwowarczyk z Fortu Gerharda, wyjątkowy był też jeden z poprzednich właścicieli broni.



- Franciszek Rybka to jeden z ponad 300 Cichociemnych; przypomnę - polskich "specjalsów", komandosów wyszkolonych przez Brytyjczyków. Większość z nich, niestety, w czasie II wojny zginęła. Tą wyjątkową pamiątką po nim w Świnoujściu jest ten pistolet maszynowy - wyjaśniał.



To pistolet UD42, który został wyprodukowany w 1942 roku w Connecticut.



- UD oznacza United Defense - była to firma, która zaprojektowała ten karabin. Jest naprawdę świetnie wykonany, widać to po detalach, w porównaniu do broni radzieckiej, której mamy całkiem sporo w naszym muzeum jest to jakość wręcz oszałamiająca. Piękna broń, bardzo się cieszymy, że go mamy - dodaje inny z muzealników, Marcin Ossowski.



Broń po długich negocjacjach sprzedał muzeum francuski kolekcjoner. W Polsce jest zaledwie kilka takich pistoletów, ale tylko ten ma świadectwo pochodzenia.



Pistolet maszynowy Franciszka Rybki można oglądać w zbrojowni Fortu Gerharda.