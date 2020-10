Rocznica koronacji obrazu Matki Bożej w Bazylice św. Jana Chrzciciela

Bazylika św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_%C5%9Bw._Jana_Chrzciciela_w_Szczecinie.

Metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki będzie przewodniczył mszy św. w 2. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Zwycięskiej w Bazylice Mniejszej przy ul. Bogurodzicy w Szczecinie.

Liturgia rozpocznie się o 11.30. Pół godziny wcześniej chór Akademii Morskiej i orkiestra wykonają utwór "Te Deum Pro Patria".



- Podczas uroczystości Matce Bożej zostanie ofiarowane złote berło - mówi ksiądz prałat Aleksander Ziejewski, proboszcz Bazyliki św. Jana Chrzciciela i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Zwycieskiej Królowej Polski w Szczecinie.



- Najpierw ksiądz arcybiskup pobłogosławi, poświęci figurę św. Michała Archanioła, która będzie umieszczona pod berłem, a następnie pobłogosławi i poświęci berło, które umieści po lewej stronie cudownego obrazu Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski - tłumaczy ks. Ziejewski.



- To dar nie tylko parafii i Szczecina - dodaje ks. Ziejewski. - To wotum wielu ludzi, spoza nawet diecezji, którzy składali dary. Jest to wyraz wielkiej miłości i czci do Matki Bożej.



Papież Franciszek poświęcił korony w czerwcu 2018 roku. Tego samego roku w październiku Prymas Polski nałożył korony na obraz.



Wizerunek Maryi to trzecia w Polsce kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz, który znajduje się w Bazylice to trzecia wierna kopia Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Pierwsza kopia pielgrzymuje po Polsce. Druga była podarowana papieżowi Piusowi XII. Wizerunek Maryi został podarowany parafii przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. 6 grudnia 1959 roku ówczesny sufragan gorzowski biskup Jerzy Stroba wprowadził obraz do ołtarza Matki Bożej. 31 października 1960 roku ołtarz otrzymał tytuł uprzywilejowanego na wzór częstochowski, co oznacza - jak podkreśla ksiądz Ziejewski - że każda modlitwa przy tym ołtarzu ma szczególne znaczenie i Maryja działa tu w sposób szczególny.