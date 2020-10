Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dzieci i młodzież rywalizują pod żaglami. W Centrum Żeglarskim trwają regaty "Nadzieja Sportu" połączone z Pucharem Dnia Dziecka, przeniesionym z czerwca.

Na starcie cztery klasy, w tym olimpijski Laser, a także Optimist, od którego zaczyna się przygodę z żeglarstwem regatowym.



- Nie będzie najgorzej, jest 10 węzłów. - Najpierw płynie się na jedną, potem na drugą. Czasem może trafić się falstart. - Mój wnuk bardzo dobrze pływa. Żagle to chyba taka naturalna rzecz dla chłopaka. My jako dziadkowie mamy zapewnione zajęcie na sobotę - mówili uczestnicy.



Więcej o tym, co działo się w sobotę w Centrum Żeglarskim przy ul. Przestrzennej posłuchacie w niedzielnej "Radiowej Szkole pod Żaglami" po godzinie 18:00.