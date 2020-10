Niemcy znowu zaostrzają przepisy sanitarne

Minionej doby zanotowano w Niemczech kolejny wzrost zakażeń koronawirusem. Wykryto 4 tysiące 721 przypadków koronawirusa, prawie o 200 więcej niż dzień wcześniej. W Berlinie i innych miastach od soboty obowiązują zaostrzone restrykcje sanitarne.

Decyzję o zaostrzeniu przepisów w stolicy podjęto we wtorek. Senat Berlina zadecydował o zamknięciu barów, restauracji, czy sklepów od godziny 23 do 6 rano. W tym czasie stacje benzynowe nie sprzedają alkoholu, a na wolnym powietrzu może się spotkać maksymalnie pięć osób.Podobne obostrzenia wprowadzono także we Frankfurcie nad Menem i w Monachium. Włodarze tych miast nie wykluczają dalszych restrykcji. W Kolonii, gdzie liczba potwierdzonych infekcji też już kilkakrotnie przekroczyła 50 na 100 tysięcy mieszkańców, lokalne władze nie przewidują jeszcze wprowadzenia "godziny policyjnej".Na wczorajszym spotkaniu kanclerz Angeli Merkel z burmistrzami największych miast uzgodniono wzmocnienie kontroli przez żołnierzy Bundeswehry przestrzegania nowych przepisów.