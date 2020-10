Odra oddała swoje skarby [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kolejne tony żelastwa - które staną się zabytkami - wyciągnięte z Odry. M.in. to kotwice i boje. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kolejne tony żelastwa - które staną się zabytkami - wyciągnięte z Odry. M.in. to kotwice i boje. Takie są dodatkowe efekty pogłębiania toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 metrów.

Rzeczy wyciągnięte z wody trafią do czyszczenia i dalej: do muzeów.



Dla dyrektora Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Aleksandra Ostasza niesamowitą historię mają cztery powojenne kotwice, które tkwiły na dnie Odry w jednym miejscu.



- Jest to bardzo dziwne. Jeśli to była katastrofa i komuś spadły cztery kotwice w to samo miejsce, to zrobiłby wszystko, żeby je wydobyć. Nawet w tamtych czasach były sporo warte. Myślę, że były to "nadstany", ktoś się czegoś pozbywał, może komuś zależało, żeby to ukryć. Cztery w tym samym miejscu, to nietypowe - podkreślił.



Podczas pogłębiania toru wodnego Szczecin-Świnoujście znaleziono m.in. fragmenty podwójnego działa przeciwlotniczego Flak C/38 umieszczanego na u-bootach. Można je podziwiać właśnie w Muzeum Oręża Polskiego.



Z kolei w Muzeum Narodowym w Szczecinie wyeksponowany będzie ponad 700-letni miecz znaleziony w Odrze.