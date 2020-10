Szczecińskie historie w budce telefonicznej. Wykręć numer...

Oficjalne otwarcie budki w sobotę o godz. 18. Fot. Monika Szpener

Przy Bramie Królewskiej w Szczecinie stanęła prawdziwa - niewidziana od dekady - budka telefoniczna. Choć wydaje się znajoma, to będzie pełniła nieco inną, niż w przeszłości, funkcję.

Monika Szpener - szczecińska rzeźbiarka - zaprasza do budki do wysłuchania alternatywnej historii naszego miasta. Po wybraniu odpowiedniego numeru w słuchawce usłyszymy historie opowiedziane przez szczecinian.



W projekcie zatytułowanym "Uwaga historia" znajdują się opowieści z różnych dziedzin życia i różnych czasów.



- Trzeba przyjść, wybrać konkretny numer, będzie lista z numerami według starej, szczecińskiej książki telefonicznej, do numerów będą przyporządkowane konkretne historie - instruuje Monika Szpener, autorka pomysłu.



Projekt jest całkowicie darmowy.



- Nie trzeba mieć żetonów ani karty telefonicznej. Projekt jest ogólnodostępny i darmowy. Mam nadzieję, że po odsłuchaniu kilku historii zostaną one potraktowane w sposób inspiracyjny. Że do budki będą się zgłaszać następne osoby z własną historią - wierzy Szpener.



Oficjalne otwarcie budki w sobotę o godz. 18.