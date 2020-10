Dąbskie Wieczory Filmowe mimo koronawirusa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Seanse, spotkania z aktorami i żywe dyskusje - tak wyglądała kończąca się w sobotę 14. edycja Dąbskich Wieczorów Filmowych.

Pomimo licznych ograniczeń sanitarnych, festiwal był bardzo udany - mówiła jego współorganizatorka, Sylwia Witkowska.- Mieliśmy fantastycznych gości, cudowne spotkania. Festiwal zaczął się od akcentu szczecińskiego: "Wszystko dla mojej matki" Małgorzaty Imielskiej. Dziś znowu będziemy mogli się spotkać z Maciejem Musiałowskim i zobaczyć jego krótkie metraże - powiedziała.Maciej Musiałowski to aktor młodego pokolenia znany przede wszystkim z głównej roli w filmie "Sala Samobójców. Hejter". Jak mówił artysta, takie spotkania z fanami to duża przyjemność.- Lubię takie spotkania, to zawsze coś miłego. Spędzamy sobie godzinę czy więcej rozmawiając o sztuce, o światopoglądach, o tym, kim jesteśmy - przyznał.Dąbskie Wieczory Filmowe trwały od poniedziałku. Zapis wszystkich spotkań z aktorami można obejrzeć w mediach społecznościowych festiwalu.