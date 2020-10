Po wielu latach zakończył się remont wieży kościoła w Piasecznie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wielu uważa, że to jedna z najładniejszych świątyń regionu. Zakończył się ostatni etap remontu wieży czternastowiecznego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Piasecznie, niedaleko Trzcińska-Zdroju. Teraz czas na odnowienie elewacji.

Remont szachulcowej konstrukcji wieży był możliwy dzięki wieloletnim staraniom proboszcza - księdza Marka Wesołowskiego.



- Kiedy przyszedłem do tej parafii 12 lat temu, to od początku rozpocząłem starania o remont tej wieży. Można powiedzieć, że po 9 latach udało się pozyskać środki. Trzy lata trwał remont tej wieży - mówi ks. Wesołowski.



Środki na remont pochodziły z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, inwestycję wsparli marszałek województwa, gmina Trzcińsko Zdrój oraz sami parafianie.



- Zawsze to podkreślam, że dbałość o kościoły, o miejsca sakralne, jest takim naszym obowiązkiem. Wynika on z naszej wiary. Jestem księdzem, ale nawet gdybym nie był, to jestem człowiekiem wiary, dlatego tak mówię - mówi ks. Wesołowski.



Proboszcz liczy, że na kolejny rok uda się pozyskać pieniądze na czwarty etap inwestycji i odnowiona zostanie także zniszczona elewacja zabytkowej świątyni.