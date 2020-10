Inauguracja roku akademickiego w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa

Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Studenci, wykładowcy i pracownicy uczelni wezmą udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. Mszy św. będzie przewodniczył biskup Henryk Wejman.

Początek nowego roku akademickiego jest zawsze pełen planów, ambicji, radości i jest doświadczeniem wejścia w nocy czas - mówi chrystusowiec ks. Andrzej Łysy, duszpasterz akademicki "W Sercu".



- Jako ludzie wiary chcemy w ten nowy czas zaprosić Chrystusa i powierzyć mu nasze plany. Wierzymy, że dobry Bóg będzie nam błogosławił, że przyjdzie z pomocą wobec tych wszystkich trudności i niejasności, które są przed nami, którymi nacechowany jest ten czas - mówi ks. Łysy.



Papież Franciszek inspiruje nas do tego, by zaprosić Jezusa do swojego życia - dodaje ks. Andrzej Łysy.



- Papież mówił tak: on wnosi w nasze burze pokój ducha, bo z Bogiem życie nigdy nie umiera. Niech to hasło będzie dla nas zachętą, aby przyjść na początku nowego roku akademickiego do sanktuarium na mszę świętą. I rzeczywiście dla Boga zrobić miejsce wierząc, że on będzie działał, on uzupełni wszystkie nasze braki i doda nam siły - mówi mówi ks. Łysy.



Msza św. w sanktuarium przy placu Zwycięstwa rozpocznie się o godzinie 20.