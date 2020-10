Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Dwa samochody osobowe zderzyły się na skrzyżowaniu Mickiewicza i Czorsztyńskiej w Szczecinie.

Z Pogodna do centrum Szczecina nie kursują tramwaje. Tramwaje na liniach 4, 5 i 7 od Bohaterów Warszawy jadą do Zajezdni Pogodni, z kolei od Bohaterów Warszawy do Krzekowa kursują autobusy zastępcze.