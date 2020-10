Rzymskokatolicka parafia pw. św. Ottona. Fot. kuria.pl

Kończy się kolejny etap remontu katedry w Kamieniu Pomorskim. To już drugi rok, kiedy wymieniany jest kolejny fragment więźby dachowej.

Ten etap kosztuje blisko milion złotych, czyli podobnie jak w roku ubiegłym. Inwestycje od dwóch lat wspiera Ministerstwo Kultury. Resort, co roku, przeznacza 90 procent dotacji. Zarabiają lokali przedsiębiorcy: firma Expres-Bud z Kamienia Pomorskiego i Zakład Wojciecha Cicheckiego z Nowogardu.



Jednak więźba dachowa i dachówka w pozostałych częściach katedry w Kamieniu też jest jeszcze jest do wymiany. Tym samym parafia przygotowuje już dokumenty, aby pozyskać kolejną rządową dotację. Potrzeba jest jeszcze około dwóch milionów. Proboszcz Dariusz Żarkowski ma nadzieję, że cały dach uda się wymienić w ciągu dwóch kolejnych lat.



Katedra w Kamieniu Pomorski to jeden z najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego, pochodzi z XII wieku.