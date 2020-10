Szczątki bombowca B-17 w Jeziorze Dąbie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pozostałości amerykańskiego bombowca Boeing B-17 Flying Fortress odkryto w Jeziorze Dąbie.

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu przy współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie poszukuje szczątków samolotów, które zostały strącone podczas nalotów na Szczecin w czasie II wojny światowej - mówi Aleksander Ostasz, dyrektor muzeum w Kołobrzegu.



- Wiemy, że tutaj spadł, że bardzo przeszkadzał rybakom. To był bardzo duży samolot, czterosilnikowy bombowiec amerykański. Swego czasu objechałem tutaj wszystkich starych rybaków, czyli pionierów rybołówstwa, którzy mi opowiadali o tym wraku. Po wojnie on na tyle im przeszkadzał, że co mogli to zaczepiali sieciami i wyciągali na płytszą wodę, żeby to zabrać na złom - mówi Ostasz.



Wrak samolotu zostanie dokładnie zbadany i opisany - mówi Paweł Mikołajewski z firmy zajmującej się badaniami podwodnymi.



- Jesteśmy w trakcie badań, zbadaliśmy już wiele wraków. Ta nowa akcja przy współpracy ze szczecińskim muzeum i archeologami, jest nowym projektem, który prowadzimy z pełną nadzieją powodzenia - mówi Mikołajewski.



Wydobyte szczątki bombowca Boeing B-17 Flying Fortress mają trafić do Muzeum Lotnictwa i Techniki Wojskowej w Rogowie.



Przy poszukiwaniach pomagają też przedstawiciele armii amerykańskiej, którzy szukają poległych lotników.