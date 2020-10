Pogoda sprzyja. Neutralizacja bomby zgodnie z planem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Operacja neutralizacji "Tallboya" przebiega zgodnie planem - zapewnia Marynarka Wojenna. W Świnoujściu od rana trwają prace przygotowawcze do wypalenia ponad 5-tonowej brytyjskiej bomby z czasów II Wojny Światowej.

Niewybuch odkryto podczas prac przygotowawczych do pogłębienia toru wodnego Świnoujście - Szczecin. Ze względu na rozmiar nie można go przewieźć, tylko zneutralizować na miejscu, pod wodą. Najpierw jednak trzeba go odsłonić i oczyścić z mułu.- Pogoda nam sprzyja - poinformował chorąży marynarki Michał Jodłowski z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. - Mamy bardzo dobre warunki. Widoczność jest na 2,5-3 metry. Nurek po wykonaniu zanurzenia kontrolnego, schodzi po linie kierunkowej na dno, do obiektu. Znajduje kosz, w którym są wszystkie potrzebne mu narzędzia.- Mamy do czynienia z drugą, co do wielkości bombą z czasów II Wojny Światowej - mówi dowódca operacji kapitan Marynarki Wojennej Piotr Nowak. - Zakres obowiązków jest tak duży, że nie ma czasu myśleć o stresie.Ze względu na akcję, ewakuowano część mieszkańców miasta, wstrzymano też kursowanie jednej z przepraw promowych. Prace związane z odsłonięciem bomby mogą zakończyć się w poniedziałek lub wtorek. Dopiero potem podjęte zostaną decyzję o dalszych działaniach.