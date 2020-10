Goście RSnW: służba zdrowia ma coraz więcej pracy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Przybywa przypadków zakażenia Covid-19, a przez to zarówno sanepid, jak i lekarze szpitala przy ulicy Arkońskiej, muszą obsłużyć coraz więcej pacjentów.

Jak mówili przedstawiciele jednostek w "Radio Szczecin na Wieczór", z każdym z nich trzeba się skontaktować.



- Przy każdym potwierdzonym przypadku należy wykonać telefon do takiej osoby, porozmawiać z nią, przeprowadzić wywiad, uzyskać informacje, zdobyć listę kontaktów. Trzeba też z tymi osobami z kontaktu porozmawiać, poinformować ich o kwarantannie - mówi rzeczniczka sanepidu Szczecinie Małgorzata Kapłan.



Codziennie kilkadziesiąt osób trafia na izbę przyjęć. Większość z nich to pacjenci bezobjawowi - podkreśla Natalia Cistowska, rzeczniczka szpitala przy ulicy Arkońskiej.



- Trzeba podkreślić, że rzeczywiście większość z tych osób to są pacjenci bezobjawowi, albo skąpo objawowi. W weekend to potrafi być w ciągu doby około 30-40 osób, a w tygodniu nawet 50. Mamy w sumie 101 pacjentów na oddziałach zakaźnych i to są pacjenci w stanie stabilnym. Natomiast 16 osób jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oni są już w stanie ciężkim - mówi Cistowska.



W poniedziałek w całym kraju zanotowano ponad 4 tysiące zakażeń koronawirusem, z czego 116 osób w naszym regionie.