Senat obraduje. Komisja rekomenduje odrzucenie ustawy o ochronie zwierząt

Senat wznowił obrady. Izba rozpatruje we wtorek nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Zakłada ona między innymi zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego.

Senacka komisja rolnictwa i rozwoju wsi rekomenduje odrzucenie ustawy w całości. Podczas jej posiedzenia szereg poprawek do ustawy zapowiedzianych przez premiera zgłosił klub PiS. Nie uzyskały one jednak rekomendacji komisji.Poprawki klubu PiS zakładają między innymi, że zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zmiany dotyczące uboju rytualnego wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku. Dopuszczają również ubój rytualny drobiu.Z kolei senacka komisja ustawodawcza proponuje przyjęcie ustawy wraz z poprawkami. Dotyczą one m.in. obowiązku czipowania psów oraz możliwości odwołania się do sądu w przypadku niezadowalającej rekompensaty za zamknięcie lub ograniczenie działalności.Jeśli Senat odrzuci ustawę w całości lub wprowadzi do niej poprawki, to wróci ona do Sejmu.