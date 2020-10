Kosztowny brak maseczki. Policja liczy mandaty w regionie

400 mandatów za brak maseczki wystawili policjanci na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Od soboty w całym kraju obowiązuje tak zwana żółta strefa, a to oznacza między innymi nakaz zakrywania ust i nosa również w przestrzeni otwartej. Nie wszyscy się jednak do tego stosują.Jak informuje policja, w miniony weekend na terenie naszego województwa funkcjonariusze przeprowadzili ponad tysiąc kontroli. W Szczecinie funkcjonariusze wystawili 250 mandatów. Grzywna za brak maseczki to maksymalnie 500 złotych.