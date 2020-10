Dziecko z wadą serca, matka chora na raka. Apelują o pomoc [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najpierw o życie walczyło dziecko, teraz z chorobą zmaga się matka. Aleksander urodził się bez jednej komory serca, niedawno złośliwy nowotwór żołądka lekarze zdiagnozowali u pani Aliny. Rodzina z Bań potrzebuje pomocy, potrzebne są pieniądze na życie.

Z pracy musiał zrezygnować ojciec, aby zaopiekować się rodziną. Rocznego Olka czeka jeszcze jedna - trzecia już operacja serca w Łodzi. Teraz przechodzi rehabilitację. Z kolei jego matka pani Alina w środę rozpoczyna chemioterapię w szczecińskim szpitalu.- Życie się wali. Nie dość, że dziecko chore, to jeszcze ja. W wieku 26 lat mam nowotwór. Kochani, bardzo was prosimy o pomoc. Jest nam bardzo ciężko - mówi mama Olka.Aby rodzina mogła skupić się na walce o zdrowie, potrzeba 150 tysięcy złotych. To pieniądze potrzebne na spłatę kredytu za mieszkanie.Wesprzeć zbiórkę można m.in. na portalu zrzutka.pl wpisując hasło Alina Stelmaszyk.- Rodzina daje mi siłę. Musi być dobrze, bo Olek potrzebuje mamy, na pewno - mówi narzeczony i ojciec, pan Marcin.Wspomóc rodzinę można też na Facebooku, biorąc udział w licytacjach. Profil nazywa się "Licytacje dla Aliny Stelmaszyk".