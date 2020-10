Miasteczko ruchu drogowego w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ronda, skrzyżowania, aktywne przejścia dla pieszych i kilkadziesiąt znaków drogowych - to wszystko znajduje się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Policach. Powstało tam miasteczko ruchu drogowego.

To miejsce, które odwzorowuje ruch uliczny w mieście; dzieci i młodzież poruszają się po nim rowerem i w ten sposób uczą przepisów. To jedno z największych takich miejsc w regionie.



- Mamy wszystkie możliwe rozwiązania, jakie mogą wystąpić na drodze łącznie z przejazdem kolejowym, z rondami, sygnalizacją świetlną, drogą jednokierunkową..., wszystkie sytuacje drogowe, które uczeń może napotkać na drodze może tu ćwiczyć - podkreśla Ryszard Budzisz, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Policach.



Fanką jazdy na rowerze po placu jest między innymi Agnieszka, podopieczna ośrodka.

Jak mówi, to miejsce, gdzie można poznać zasady jazdy po mieście.



- Rowerzysta nie może jeździć chodnikiem, tylko ulicą, ma zwracać uwagę, gdy się skręca, czy z tyłu nic nie jedzie, jak się widzi kogoś poszkodowanego, to trzeba mu pomóc - wyliczała.



Budowa miasteczka kosztowała 800 tysięcy złotych. Została sfinansowana przez powiat policki i sponsorów, m.in. Grupę Azoty Police i Miasto Szczecin.