Trwa przygotowanie do budowy trybun na skarpie, naprawiany i malowany jest łuk - tak postępują prace na placu budowy w Parku Kasprowicza. Remontowany jest Teatr Letni.

Jak informują urzędnicy pracę są już mocno zaawansowane. W najbliższych dniach rozpocznie się palowanie pod słupy podtrzymujące dach.



Zamknięta dla pieszych i rowerzystów jest alejka parkowa Juliana Fałata. Do końca października zostanie zachowana możliwość dojścia do Baru Platan oraz budynku toalet miejskich.



W ramach prac rozbudowana zostanie scena, powstanie nowe zadaszenie, przebudowana będzie widownia i drogi dojazdowe do obiektu. Z kolei charakterystyczny łuk przejdzie renowację.



Koszt inwestycji to ponad 33 mln złotych.