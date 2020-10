Ruszają świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Od czwartku byli działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane mogą starać się o tzw. świadczenie wyrównawcze.

Przysługuje ono tym działaczom opozycji, których renta bądź emerytura jest niższa niż 2400 złotych brutto.



Represje aparatu partyjnego i policji politycznej w Polsce Ludowej powodowały, że ludzie związani z opozycją bardzo często nie mogli wypracować sobie normalnych emerytur - mówi Andrzej Kropopek, były działacz Solidarności.



- Na to się składało, między innymi ta postawa decydentów, drugie zamykanie ludzi, czyli wyrzucanie ich z pracy, zamykanie czy internowanie, a nawet więzienia. Nie mieli wtedy możliwości przepracowania tego okresu składkowego. Później były te wilcze bilety, kiedy po wyjściu nawet nie mieli oni możliwości do pracy pójść, bo wszyscy inni bali się ich przyjąć - tłumaczy Kropopek.



Aby otrzymać świadczenie wyrównawcze dla byłych opozycjonistów trzeba złożyć stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i mieć poświadczony status działacza opozycji - mówi Karol Jagielski, rzecznik ZUS w Szczecinie.



- Jeżeli osoba, opozycjonista antykomunistyczny lub osoba represjonowana z powodów politycznych złożą wniosek, to mogą uzyskać wyrównanie pod warunkiem, że emerytura, renta inwalidzka jest niższa od 2400 zł - tłumaczy Jagielski.



Wnioski można składać od czwartku w siedzibie ZUS-u, który wypłaca emeryturę bądź rentę.