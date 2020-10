Sztorm na Bałtyku

W bałtyckich portach trwają wachty sztormowe. W związku ze stanem wody, między innymi w porcie w Kołobrzegu obowiązuje alarm sztormowy, a w Darłowie pogotowie sztormowe.

- To nie są duże przekroczenia w stosunku do przyjętej normy. W portach nie odbywa się jednak żaden ruch, nie mamy wyjść czy wejść statków - powiedziała Polskiemu Radiu Koszalin Ewa Wieczorek, rzecznik Urzędu Morskiego w Szczecinie.Jednostki stoją również w portach w województwie pomorskim, między innymi innymi w Ustce i Łebie.Na Bałtyku wysokość fal dochodzi do 7 metrów, siła wiatru do 9, 10 stopni w skali Beauforta.