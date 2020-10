Rozpocznie się budowa kolejnego odcinka trasy S6

Powstanie kolejny odcinek ekspresowej trasy S6 przez Pomorze. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku ogłosiła przetarg na trasę od Bożegopola Wielkiego do Lęborka.

W czwartek Ministerstwo Infrastruktury i GDDKiA poinformowały o wszczęciu procedury przetargowej.



- W ubiegłym roku otworzyliśmy S6 od strony Szczecina do Koszalina, dziś piękny dzień dla pomorskiego, bo kolejny odcinek trasy zaczyna się realizować - mówił podczas wideokonferencji minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk.



- Droga powstanie w formule "zaprojektuj i wybuduj do roku 2025". Odcinek Bożepole Wielkie-Lębork wraz z południową obwodnicą Lęborka mierzy około 22 kilometrów. Droga ekspresowa dwa razy po dwa pasy w każdym z kierunków plus pas awaryjny. W ramach tego projektu będziemy budować również trzy węzły: Lębork Południe, Lębork Wschód oraz Łęczyce. Węzły poprawią dostępność komunikacyjną regionu, w szczególności mam na myśli Lębork Wschód oraz Lębork Południe - mówił Waldemar Hejmanowski, zastępca dyrektora GDDKiA w Gdańsku.



Rzecznik rządu Piotr Muller poinformował, że do końca tego roku zostaną ogłoszone przetargi na kolejne odcinki S6 do Słupska, a w przyszłym roku na odcinku do Koszalina. Cała S6 ma być gotowa do roku 2025.



- Równolegle będą realizowane projekty drogowe w ramach rekompensat za tarczę antyrakietową dla ziemi słupskiej. Przypomnę, że to 115 milionów złotych i część tych inwestycji to właśnie drogi lokalne łączące się z trasą S6. Ponadto modernizowana będzie droga krajowa numer 21 na odcinku Słupsk-Ustka. To powoduje, że w roku 2023, 2024 i 2025 będziemy oddawać kolejne etapy dróg dla całego Pomorza co spowoduje, że będziemy mieli dobrą sieć połączeń na tym terenie - dodał minister Muller.



- Dziś zaczynamy jeden z pięciu odcinków z Bożegopola Wielkiego do Lęborka, kolejnym z przetargów będzie obwodnica Słupska, tak, aby ten przekrój dwujezdniowy w kategorii S obowiązywał na całej długości i szerokości tej trasy. Taki jest plan z punktu widzenia widzenia realizacji tego odcinka - mówił Tomasz Żukowski pełniący obowiązki dyrektora GDDKiA.



- Ten odcinek, którego realizację zaczynamy dziś najkrócej mówiąc łączy Gdynię ze Słupskiem. To również jeden z elementów wielkiego programu inwestycji w infrastrukturę drogową na Pomorzu. To powstająca Trasa Kaszubska i ogłoszony przetarg na obwodnicę metropolitalną - podkreślał wiceminister infrastruktury Marcin Horała.



Trwa budowa S6 od Gdyni w kierunku Szemudu i Bożegopola Wielkiego. Ten odcinek ma być gotowy w przyszłym roku. W województwie zachodniopomorskim S6 jest gotowa na odcinku od Goleniowa do Koszalina.