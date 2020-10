Pogłębianie toru: czas na Kanał Dębicki

źródło: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A podpisał umowę na wykonanie prac z konsorcjum firm NDI i NDI Sopot. źródło: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Ponad 340 milionów złotych będzie kosztować przystosowanie nabrzeży do głębokości 12,5 metra w rejonie Kanału Dębickiego w szczecińskim porcie.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A podpisał umowę na wykonanie prac z konsorcjum firm NDI i NDI Sopot.



Kanał Dębicki znajduje się za elewatorem Ewa. W tym rejonie powstanie nowe Nabrzeże Norweskie. Do 12,5 metra zostaną dostosowane także Nabrzeża Czeskie i Słowackie.



To najbardziej używana część portu, gdzie przeładowuje się drobnicę. Kanał Dębicki będzie też poszerzony z 120 metrów do 200.



Wykonawca ma czas na przeprowadzenie prac budowlanych do 2023 roku.



W ubiegłym tygodniu podpisano umowę wartości 233 milionów złotych na przystosowanie do 12,5 metra Basenu Kaszubskiego w szczecińskim porcie czyli rejonu Basenu Górniczego. Wykonawcą tego przedsięwzięcia będzie firma Doraco.