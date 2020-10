Szpital w Nowogardzie. Pieniądze są, ale...

Nowogard. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Rada Miejska w Nowogardzie poinformowała Regionalną Izbę Obrachunkową i wojewodę zachodniopomorskiego o tym, że burmistrz Nowogardu nie chce przekazać na rzecz szpitala 1 miliona złotych.

Uchwałę w tej sprawie na początku roku przyjęła Rada Miasta. Do dziś zapis uchwały nie został zrealizowany - mówi Marcin Nieradka, Przewodniczący Rady.



- Na początku 2020 roku Rada Miejska przyznała szpitalowi dotację w wysokości 2,5 miliona złotych. Do tej pory do szpitala trafiła tylko część z tej dotacji w wysokości 1,5 miliona. Cały czas czekamy, aż burmistrz Nowogardu przekaże 1 milion złotych, które przyznaliśmy szpitalowi na poprawę sytuacji. Moim zdaniem to jest skandal. Te pieniądze powinny jak najszybciej trafić do nowogardzkiego szpitala szczególnie, że mamy teraz sytuację wyjątkową - powiedział.



Nie wiemy dlaczego burmistrz Nowogardu zwleka ze wsparciem szpitala - mówi wiceprzewodnicząca Rady Miasta Nowogard, Jowita Pawlak.



- Widocznie nie miał takiej chęci, tak to wygląda ponieważ Rada Miejska zatwierdzając budżet wyraźnie wskazała na co środki mają być przeznaczone. Ostatniego dnia roku 2019 przekazywaliśmy środki na szpital, ponieważ dyrektor szpitala "miał nóż na gardle", żeby spłacić wszelkie zobowiązania wobec firm, którym był dłużny - dodała Jowita Pawlak.



W tym czasie budżet państwa wsparł szpital w Nowogardzie dwa razy. Dziś nie udało nam się uzyskać komentarza w tej sprawie w Urzędzie Miasta Nowogard.