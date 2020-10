Trzcińskie Centrum Kultury nadal czeka na... ratunek [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wiosną gmina przyjęła uchwałę o zamiarze likwidacji placówki z końcem roku, a potem ogłosiła, że do końca października szuka sponsora.

- Do tej pory nikt się nie zgłosił - mówi Bartłomiej Wróbel, burmistrz Trzcińska-Zdroju. - Czekamy dalej na stowarzyszenie, które by się zainteresowało współpracą lub na sponsora, który by chciał dofinansować lub pomóc nam w prowadzeniu Centrum Kultury. Nie zapadły jeszcze ostatecznie decyzje, mamy czas do końca roku.



Gmina tłumaczy swoją decyzję finansami i zapaścią spowodowaną pandemią.



- To nie jest tak prosto coś zamknąć, nie chciałbym tego likwidować, ale finanse są nieubłagane. Gmina może nie jest instytucją, którą można porównać do firmy, ale ekonomia też jest ważna. Wiem, że tu się liczy dobro społeczne, ale dwa plus dwa musi dać odpowiednią sumę, nie da rady przesunąć tego w jedną czy drugą stronę - tłumaczy Wróbel.



Jeśli nie znajdzie się chętny, aby zająć się kulturą w gminie - chociażby organizacją wydarzeń czy pieczą nad działającymi zespołami - niewykluczone, że rolę tę przejmie jeden z referatów w urzędzie gminy.