Sprawa Arkadiusza Kraski wraca do szczecińskiej prokuratury

Taką decyzję podjął w czwartek Sąd Okręgowy w Poznaniu. Rozpatrywał on dwa wnioski.

Pierwszy z nich to wniosek obrony o umorzenie postępowania, jeszcze przed rozpoczęciem procesu. Tego sąd nie uwzględnił. Z kolei drugi dotyczył ewentualnego przekazania akt do prokuratury w celu uzupełnienia materiału dowodowego.- I tak właśnie będzie w przypadku tej sprawy - mówi Maciej Kałużny, pełnomocnik Arkadiusza Kraski. - Oznacza to tyle, że sprawa wraca teraz do etapu postępowania przygotowawczego, czyli do prokuratury i tak naprawdę, po ponownej analizie materiałów dowodowych zebranych w tej sprawie, prokuratura winna rozważyć też czy ponownie kierować akt oskarżenia do sądu.- Nie oznacza to jeszcze, że proces Arkadiusza Kraski rozpocznie się od początku - dodaje Kałużny. - Nie, na tę chwilę takiej tezy postawić nie można. Tak naprawdę prokuratura po analizie tego materiału, który teraz jest w aktach postępowania, powinna zdecydować czy są podstawy do oskarżenia pana Arkadiusza Kraski.Arkadiusz Kraska spędził w więzieniu prawie 20 lat. Został skazany na dożywocie za podwójne zabójstwo na stacji benzynowej w Szczecinie. Na jego winę wskazało dwóch świadków incognito. Narzędzia zbrodni nigdy nie znaleziono.Kraska od samego początku utrzymywał, że jest niewinny. W październiku ubiegłego roku Sąd Najwyższy zdecydował, że sprawa Kraski zostanie ponownie rozpatrzona.