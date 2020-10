Zieloną klasę tworzą sami rodzice - mówi Marta Maziar, przewodnicząca rady rodziców Zespołu Szkół w Moryniu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Zieloną klasę tworzą sami rodzice - mówi Marta Maziar, przewodnicząca rady rodziców Zespołu Szkół w Moryniu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Zieloną klasę tworzą sami rodzice - mówi Marta Maziar, przewodnicząca rady rodziców Zespołu Szkół w Moryniu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Zieloną klasę tworzą sami rodzice - mówi Marta Maziar, przewodnicząca rady rodziców Zespołu Szkół w Moryniu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Zieloną klasę tworzą sami rodzice - mówi Marta Maziar, przewodnicząca rady rodziców Zespołu Szkół w Moryniu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Zieloną klasę tworzą sami rodzice - mówi Marta Maziar, przewodnicząca rady rodziców Zespołu Szkół w Moryniu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nietypowa klasa powstaje przy szkole w Moryniu. Nietypowa, bo zielona i zamiast w budynku: na zewnątrz szkoły.

Zieloną klasę tworzą sami rodzice - mówi Marta Maziar, przewodnicząca rady rodziców Zespołu Szkół w Moryniu.



- Rodzice przyjeżdżają we własnym zakresie, w wolnym czasie, działamy dla naszych dzieci. Zasiałyśmy trawę, wyrównałyśmy teren. Będzie też postawiona wiata, w której będą mogły odbywać się lekcje. Podejrzewamy, że najczęściej będą to lekcje biologii i geografii. Chcemy otworzyć drewniane centrum nauki przyrodniczej - zapowiada.



Klasa ma być gotowa do końca roku. Pieniądze na jej urządzenie pochodzą z programu "Społecznik".