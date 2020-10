Da Vinci operuje również na ginekologii

Po chirurgach i urologach przyszedł czas na ginekologów. To kolejni lekarze, którzy przeprowadzili operacje przy użyciu robota da Vinci.

Ten najwyższej klasy sprzęt kilka miesięcy temu trafił do szpitala na Pomorzanach w Szczecinie.Ginekolodzy mają za sobą trzy zakończone sukcesem zabiegi. Przeprowadzili je dr hab. Anita Chudecka-Głaz, prof. PUM oraz lek. Radosław Skibo.Jak sami przyznają: "To zupełnie inna jakość operowania, to po prostu inny świat".Były to dwie operacje raka trzonu macicy z usunięciem macicy, przydatków oraz węzłów chłonnych oraz jedna operacja obustronnego usunięcia przydatków z powodu guza. Lekarz zoperowali między innymi 80-letnią pacjentkę, po wielu operacjach.Zabiegi odbyły się bez komplikacji, a pacjentki czują się dobrze.Leczenie nowotworów przy użyciu robota daje bardzo dobre efekty, a pacjentki szybciej wracają do zdrowia.Rocznie w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie przeprowadza się ok. 60 radykalnych operacji z powodu raka trzonu macicy.Dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz, prof. PUM i lek. Radosław Skibko by zdobyć certyfikat pozwalający wykonywać operacje przy użyciu systemy da Vinci musieli najpierw wykonać ćwiczenia na symulatorze a później przeprowadzić zabieg na świni.System robotyczny da Vinci jest głównym elementem nowo powstałego Klinicznego Centrum Operacji Robotycznych. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie jest drugim szpitalem klinicznym w Polsce i pierwszym ośrodkiem w Zachodniopomorskiem, w którym chirurdzy korzystają z technologii robotycznej.Na zakup robota otrzymał 13 mln złotych z Ministerstwa Zdrowia.