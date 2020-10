Terapeutyczny spacer z Niechorza na Hel [ZDJĘCIA]

Hanna Sobczuk, blogerka i przewodniczka turystyczna, samotnie i pieszo idzie polskim Wybrzeżem. Chce pokonać drogę od Świnoujścia po Hel.

- Pomysł wziął się stąd, że byłam w bardzo toksycznej relacji. Szukałam informacji jak się z niej wydostać. Znalazłam trzy kroki: podejmij decyzję, że chcesz to zrobić, przygotuj się i nie poddawaj się. To skojarzyło mi się z dużym, fizycznym wezwaniem i stwierdziłam,że trzeba przejść Bałtyk, no bo: co innego?! - mówiła.



- Idzie się fajnie, aż jestem zaskoczona. Spodziewałam się, że plecak będzie mi ciążył albo, że po piasku idzie się bardzo trudno, a ja czuję, ze lecę. Ruch chyba wyzwala endorfiny. Sport to zdrowie i chyba jest to prawda w moim przypadku - dodała.



Jak sama mówi, robi to dla siebie i innych kobiet, bo jak przyznaje - niedawno wyrwała się ze związku, w którym była ofiarą przemocy.Hanna ma już za sobą kilka dni wędrówki, w piątek pokonuje odcinek z Niechorza do Mrzeżyna.Całą wędrówkę Hanny można śledzić w jej mediach społecznościowych i na blogu . Wyprawie towarzyszy e-book, który opowiada o jej dotychczasowych przeżyciach i przemyśleniach.