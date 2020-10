Zachodniopomorscy Strażacy z OSP otrzymali 2 miliony złotych. To pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na zakup najpotrzebniejszego sprzętu i środków ochrony osobistej.

Środki trafią m.in. do 104 jednostek OSP, które zostały wyznaczone do walki z koronawirsem. To np. OSP Śmierdnica.