Wyjątkowy plac zabaw powstał w Międzyzdrojach [DUŻO ZDJĘĆ]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To prawdopodobnie jedyny taki plac zabaw w regionie - z podwójną huśtawką dla rodzica z małym dzieckiem, przewijakiem i specjalną ławką dla matek karmiących.

W piątek nowy plac zabaw przy ul. Kolejowej w Międzyzdrojach został uroczyście otwarty.



- Plac jest spełnieniem naszych marzeń i oczekiwań na ten rok. Brakowało takiego miejsca, skierowanego przede wszystkim do naszych mieszkańców - mówi Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.



- Najlepsze jest to, że są huśtawki, fajne zabawy, wszystko. - Tutaj jest bardzo, bardzo fajnie. Podoba mi się tutaj wszystko dlatego, że jest super - mówią dzieci.



- To chyba najlepszy plac zabaw w Międzyzdrojach, najładniejszy. - Fajnie, że jest piasek, chyba nawet z plaży. Cudownie - mówią rodzice.



Plac zabaw, ale też zagospodarowanie terenu wokół oraz monitoring, kosztowały pół miliona złotych. Inwestycja została dofinansowana z programu operacyjnego "Rybactwo i morze".