Serce wypełnione nakrętkami dla 4-letniej Hani [ZDJĘCIA]

Serce na nakrętki, które stoi od kilku tygodni w centrum Trzcińska Zdroju, robi furorę.

Napełnia się błyskawicznie, a z nakrętkami przychodzą tu nawet osoby z ościennych miejscowości.



- Przyjechałam z Chojny. Kiedyś w przedszkolu wnuczce dawałam, a teraz tak nie zbierają. A to serduszko mówi samo przez siebie, że trzeba. Zawsze zbieram nakrętki. Nigdy ani jednej nie wyrzuciłam. To jest pomoc dla tych, co potrzebują, dzieciaczków. Szczytny cel - mówi mieszkanka Chojny.



- Pięć worków stulitrowych tygodniowo. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni ilościom tych nakrętek - mówi Bartłomiej Wróbel, burmistrz gminy Trzcińsko Zdrój.



Pieniądze uzyskane z zebranych nakrętek trafią do czteroletniej Hani, mieszkanki gminy Trzcińsko-Zdrój, która choruje na zanik mięśni.