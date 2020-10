Dyspensy dla wiernych z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej od niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej udzielił ordynariusz diecezji biskup Edward Dajczak. Powodem są epidemia i nowe obostrzenia.

Od soboty w kościołach w strefie czerwonej może przebywać jedna osoba na 7 metrów kwadratowych, w żółtej jedna na cztery.Rzecznik kurii ksiądz Wojciech Parfianowicz powiedział Polskiemu Radiu Koszalin, że decyzja biskupa została wydana w trosce o wiernych. Biskup zachęca, by cmentarze odwiedzać nie tylko 1 i 2 listopada. Przypomina o oktawie, która trwa od 1 do 8 listopada.1 i 2 listopada na cmentarzach w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej nie będzie mszy świętych. Wiadomo już, że w diecezji nie będzie kolędy w tradycyjnej formie. Biskup zaleca księżom, żeby zapraszali wiernych w mniejszych grupach do kościołów.