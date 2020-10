Szpital Zdroje otrzyma sprzęt do leczenia dzieci z padaczką

Szpital w szczecińskich Zdrojach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Sprzęt do leczenia dzieci z padaczką trafi do szpitala Zdroje w Szczecinie. Przekaże go Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

To wideo EEG, przenośny aparat EEG i zestaw zaawansowanych urządzeń do diagnostyki i leczenia neurochirurgicznego padaczki u dzieci. Pieniądze na zakup sprzętu zostały zebrane podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.



To kolejna transza dostaw sprzętu do szpitali w całym kraju. Pomoc otrzyma kilkanaście placówek w Polsce. Sprzęt do szpitala w Zdrojach trafi za 3 miesiące.