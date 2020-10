Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Znęcał się nad własną matką - wyrodny syn z Gryfic odpowie teraz przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Mężczyzna przez ponad rok znęcał się psychicznie i fizycznie nad matką u której mieszkał. Krzyczał na nią, wyzywał i bił. Kobieta doznała stłuczenia twarzy, dłoni i ramion.



Pokrzywdzona korzystała z opieki Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach. Podczas jednej z wizyt pracownica ośrodka zauważyła obrażenia na ciele kobiety. Powiadomiła policję, a funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego.



Na wniosek prokuratora trafił do aresztu tymczasowego. 50-latek przyznał się do winy. Był w przeszłości karany.



Teraz grozi mu do 6 miesięcy do 8 lat więzienia.