Szlachetna wystawa w Szczecinie. Można znaleźć coś na biżuterię [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kamienie szlachetne, perły i bursztyny - to wszystko można oglądać w hali Netto Arena.

Trwa tam wystawa, a przy okazji również giełda minerałów i wyrobów jubilerskich.



- Mam fluoryty z Wielkiej Brytanii, które mają ciekawą własność optyczną. Są zielone. Jak byśmy poszli do światła dziennego, one będą częściowo granatowe, a w świetle UV są kompletnie niebieskie - mówi jeden z wystawców.



- Nadają się na biżuterię, na kolczyki, bawię się z miedzią i srebrem, bardzo lubię to połączenie i można uzyskiwać ciekawe formy - mówili odwiedzający. - Ametyst odciąga złe myśli, pozwala skupić się na rzeczach ważnych.



Wystawę można odwiedzać w sobotę do 18, a w niedzielę od 10 do 18.