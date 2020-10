Uśmiechnij się by wesprzeć chorą Anię. Potrzeba ponad 9 mln zł

Pomóc może każdy. Wystarczy się... uśmiechnąć. Chodzi o akcję #smilechallange, którą wymyśliła Magdalena Orłowska, ciocia chorej na SMA czteromiesięcznej Ani.

Orłowska opowiadała o akcji w audycji "Aktywna Sobota".- Uśmiechnąć potrafi się każdy. Poprosiłam znajomych na Facebooku żeby zakładali maseczki, uśmiechali się najszczerzej i najserdeczniej do świata, do Ani, tak jak potrafią. Żeby radość była widoczna w ich oczach. I prosiłam żeby zapraszać do tej akcji kolejnych znajomych i przy okazji dokonywać niewielkich wpłat. 1,2, 5 zł, ile kto może - mówiła Orłowska.Ania Orłowska zbiera na terapię genową, czyli najdroższy lek świata. Potrzeba ponad 9 milionów złotych. Dziewczynkę można wesprzeć za pośrednictwem strony www.siepomaga.pl/ania