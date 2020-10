Harcerze z pomocą seniorom. "W czasie epidemii to zdało egzamin"

W czasie pandemii druhny i druhowie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej spieszą z pomocą seniorom.

Działa Pogotowie ZHR niosące wsparcie starszym ludziom, niepełnosprawnym między innymi w Koszalinie, Szczecinku, Karlinie i Połczynie.



- Pomoc jest bardzo potrzebna - mówi przewodniczący zachodniopomorskiego okręgu ZHR ksiądz podharcmistrz Łukasz Gąsiorowski. - Dostarczamy tylko zakupy, ewentualnie zostawiamy pod drzwiami. Ewentualnie rozmowa przez telefon, porozmawiania ludzkiego, bycia przy kimś. Seniorzy potrzebują towarzyszenia, bo są osamotnieni.



Akcja doskonale wpisuje się w idee ZHR. - Harcerz służy. My mówimy w pierwszym punkcie prawa harcerskiego "Bogu i Polsce". Kiedy myślimy o polskości, tym bardziej myślimy o naszych kochanych seniorach. Myślę, że w czasie epidemii to zdało egzamin. To jest takie piękne doświadczenie - podkreśla Łukasz Gąsiorowski.



W ramach walki z koronawirusem harcerze m.in. szyją ochronne maseczki i oddają krew.