Fot. G. Gaczyński (Nadleśnictwo Bolewice) Fot. G. Gaczyński (Nadleśnictwo Bolewice) Fot. G. Gaczyński (Nadleśnictwo Bolewice)

Zbiór żołędzi na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie idzie pełną parą.

Zebrane nasiona pozwolą leśnikom wyhodować kolejne pokolenia dębów. Zanim jednak do tego dojdzie, żołędzie przejdą tak zwaną termoterapię, zostaną zaprawione specjalnymi środkami ochronnymi, a potem trafią do beczek, w których przeleżą do wiosny.



Wtedy zostaną wysiane na szkółce leśnej, a po dwóch-trzech latach gotowe sadzonki trafią do lasu.