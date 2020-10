Baku - stolica i największe miasto Azerbejdżanu. Fot. www.wikipedia.org / Urek Meniashvili

Armenia i Azerbejdżan ogłosiły "rozejm humanitarny" w konflikcie o Górski Karabach.

Poinformowały o tym władze Armenii, według których rozejm zacznie obowiązywać o północy.



Wcześniej obie strony oskarżały się o ataki na ludność cywilną. Według strony azerskiej, w porannym ostrzale rakietowym miasta Gandża zginęło co najmniej 13 cywilów, a ponad 40 zostało rannych. Ormianie oskarżyli Azerbejdżan o ostrzelanie domów mieszkalnych w stolicy Górskiego Karabachu Stepanakercie.



Konflikt o Górski Karabach - ormiańską enklawę na terytorium Azerbejdżanu - zaczął się w 1988 roku. Walki wybuchły na nowo we wrześniu. Przed tygodniem za pośrednictwem Rosji zawarto rozejm, ale nie jest on przestrzegany.