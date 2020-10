Ciągnik do... wszystkiego rusza do pracy w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pomoże sprzątać plażę, wykosi pobocza dróg, sprawdzi się w Akcji Zima. Mowa o nowoczesnym ciągniku, który kupiła gmina Międzyzdroje.

Jak zapowiada Mateusz Bobek, burmistrz miasta, wkrótce miejscowy Zakład Ochrony Środowiska otrzyma kolejne sprzęty. - Do końca miesiąca sfinalizujemy zakup hakowca, wcześniej dokupiliśmy zamiatarkę. Łącznie to blisko 1 milion złotych środków finansowych zainwestowanych w Zakład Ochrony Środowiska, aby nasze miasto było piękniejsze.



Sam ciągnik New Holland TD.105 kosztował ponad 200 tysięcy złotych.