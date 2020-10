Lasy nadal otwarte dla miłośników bushcraftu

Dobre wiadomości dla tych, co lubią spać w lesie. Lasy Państwowe przedłużyły pilotażowy program udostępniania terenów leśnych.

Chodzi o program skierowany do miłośników bushcraftu i survivalu. W jego ramach w całej Polsce udostępnione są tereny leśne, na których można legalnie biwakować. Program miał zakończyć się w listopadzie, jednak leśnicy zdecydowali o jego przedłużeniu do końca stycznia 2021 roku. Potem przyjdzie czas na decyzję, czy będzie można spać w lesie pod namiotem czy w hamaku, nie naruszając przy tym ustawy o lasach.W naszym regionie miejsca do pilotażu wyznaczyły nadleśnictwa Gryfino i Kliniska.