IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w regionie

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla nadbałtyckich powiatów województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Ostrzeżenia obowiązują do godzin popołudniowych. Średnia prędkość wiatru nad morzem będzie wynosiła 54 km/h, a w porywach może dochodzić do 80 km/h.



Synoptycy prognozują, że w północnej Polsce będzie silnie wiało także w poniedziałek. Natomiast we wtorek silny wiatr może pojawić się na południu kraju, w województwach: dolnośląskim, opolskim śląskim i podkarpackim.