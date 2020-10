Duszpasterstwa akademickie zapraszają. Każdy znajdzie coś dla siebie

Wyjazdy integracyjne, spotkania dla zakochanych, wieczory biblijne, a przede wszystkim ludzie o podobnych wartościach na wspólnej modlitwie.

To oferta szczecińskich duszpasterstw akademickich, które w październiku rozpoczynają działalność. Największe z nich to te przy parafiach chrystusowców, dominikanów, jezuitów, w katedrze, a także studentów medycyny.Jedni lubią śpiewać i zapraszają do największego duszpasterstwa u chrystusowców. - W naszej scholi masz szansę wykorzystać swoje talenty. Każdy kto chciałby śpiewać i grać na chwałę Pana jest u nas mile widziany, dlatego przyjdź - mówiła jedna z uczestniczek.Inni preferują wyjazdy integracyjne. - Organizujemy weekendowe wypady w góry, spływy kajakowe i majówki zagraniczne, a w czasie wakacji dłuższe wyjazdy w Tatry lub w inne zakątki świata - przekonywał parafianin.U dominikanów szukają niecodziennych smaków. - Mają najbardziej uroczystą liturgię. Można poczuć i posmakować Pana Boga w samej liturgii - zachęcał jeden z uczestników.W duszpasterstwie u jezuitów na pewno doświadczysz wspólnoty. - Kiedy potrzebowałam pomocy, mimo że była godzina 3 w nocy, to jedna z dziewczyn wsiadła w autobus i przyjechała, co było tak niesamowitym świadectwem miłości bliźniego i tej wspólnoty - dodała jedna z uczestniczek.A w niedzielę wszyscy zapraszają na akademickie msze święte.Nie sposób w minutę opowiedzieć o całej ofercie dla studentów, dlatego zapraszamy na podstronę Radia Szczecin pod tytułem "Religia na Fali". Tam szczegółowa oferta największych duszpasterstw akademickich.