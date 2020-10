Potrzebna pomoc dla pogorzelców w Siadle Dolnym [ZDJĘCIA]

- Nikomu nic się nie stało, ale budynek nie był ubezpieczony, a straty są ogromne - mówiła mieszkanka domu Emilia Szkudlar. - Dom było nowo wyremontowany, właściwie w zeszłym roku skończyliśmy remonty i wszystko spłonęło. Są tu dwa mieszkania i dwie rodziny do uratowania. Bardzo prosimy wszystkich o pomoc.

- Od rana mieszkańcy i przyjaciele pomagają w zabezpieczeniu budynku, utworzono też zbiórkę mającą pomóc w odbudowie - mówiła sołtys Siadła Dolnego Monika Pełka-Ważny. - Pomagają posprzątać to, co tam zostało. Stworzyliśmy jako mieszkańcy i sąsiedzi zrzutkę, żeby wesprzeć i pomóc im, w jak najszybszym zabezpieczeniu budynku. Przede wszystkim trzeba zabezpieczyć dach, bo ucierpiał najbardziej. Jaka jest sytuacja całego budynku i na ile ucierpiał, to dowiemy się nieco później.- Przyszła informacja, że stała się tragedia i trzeba pomóc naszej koleżance. Na szczęście nikomu nic się nie stało, bo w odpowiedniej godzinie wszyscy zareagowali. Czeka nas teraz porządkowanie i przywracanie tego do życia - tłumaczył przyjaciel rodziny, której majątek ucierpiał w pożarze.Siadło Dolne to popularna miejscowość rekreacyjna położona nad Odrą, kilkanaście kilometrów od centrum Szczecina.