źródło: 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana.

Powołani rezerwiści buntują się przeciwko służbie i protestują pod bramą koszar. Wszystko dlatego, że obawiają się groźnego wirusa.

To na szczęście tylko założenie ćwiczeń "Ryś20", jednych z najważniejszych tegorocznych zamierzeń szkoleniowych 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.



Głównym celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności podległych jednostek do realizacji zadań zgodnie z wojennym przeznaczeniem. Kierownikiem ćwiczenia jest Dowódca "Dwunastki" - gen. dyw. dr Dariusz Parylak.



Ćwiczenie zostało zmodyfikowane i dostosowane do zaleceń Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego ze względu na epidemię COVID-19.