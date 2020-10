Rzeźbiarz amator zawojuje Trzcińsko-Zdrój [WIDEO, ZDJĘCIA]

Drewnianych wojów rzeźbi miejscowy artysta amator, Marian Oblicki. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jeden już stoi w gabinecie burmistrza, ale mają być kolejni. Mowa o drewnianych wojach, których rzeźbi miejscowy artysta amator, Marian Oblicki.

- Akurat mam taką, jak to się mówi po rzeźbiarsku wenę i zasuwam - przyznał Marian Olblicki.



- Ta piękna rzeźba ma na tarczy nasz herb, to było dla nas bardzo znaczące, żeby każdy woj, który powstanie zawsze był w z herbem w tarczy. Chcielibyśmy postawić dwóch wojów postawić przed drzwiami, z prawej i z lewej strony, żeby strzegli porządku. Mamy takie plany, żeby jeden duży posąg stał przed Bramą Myśliborską i Bramą Chojeńską, na wlotach, żeby trochę wracać do historii - mówił burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój, Bartłomiej Wróbel.



- Jak będzie materiał, to się zrobi. To ciężka rzeźba, trzeba zrobić ok. dwumetrowego. Takiego dużego woja powinienem "strzelić" w ciągu miesiąca - zapowiedział rzeźbiarz.



Jednak nim artysta zacznie rzeźbić wojów, musi dokończyć świętego Floriana, którego obecnie robi w prezencie dla miejscowych strażaków.